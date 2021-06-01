Зеленский анонсировал открытие в Украине шести центров неонатального скрининга

"Совместно с Минздравом разработали план выведения скрининговых программ на новый уровень. В первую очередь начинаем создание в Украине шести современных неонатальных скрининговых центров", - написал Зеленский.

По его словам, в этих центрах будут проводить обследования новорожденных из всех регионов Украины с использованием самых современных лабораторно-диагностических технологий.

На их создание планируется выделить около 550 млн гривен.

Неонатальный скрининг – это массовое обследование новорожденных детей на наследственные заболевания.