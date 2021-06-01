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Зеленский анонсировал открытие в Украине шести центров неонатального скрининга

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании в стране шести современных центров неонатального скрининга. В них будут проводить обследования новорожденных из всех украинских регионов.

Об этом глава государства сообщил в своем Facebook.

"Совместно с Минздравом разработали план выведения скрининговых программ на новый уровень. В первую очередь начинаем создание в Украине шести современных неонатальных скрининговых центров", - написал Зеленский.

По его словам, в этих центрах будут проводить обследования новорожденных из всех регионов Украины с использованием самых современных лабораторно-диагностических технологий.

На их создание планируется выделить около 550 млн гривен.

Неонатальный скрининг – это массовое обследование новорожденных детей на наследственные заболевания.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что экстренная медицинская помощь должна быть обеспечена всем необходимым. Глава правительства заявил, что ее финансирование существенно увеличили.

Как писало РБК-Украина, глава Кабмина раскрыл детали графика поступления вакцин от коронавируса в Украину. До конца мая ожидаются поставки нескольких препаратов.

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