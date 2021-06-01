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Зеленський анонсував відкриття в Україні шести центрів неонатального скринінгу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення в країні шести сучасних центрів неонатального скринінгу. У них проводитимуть обстеження новонароджених з усіх українських регіонів.

Про це глава держави повідомив у своєму Facebook.

"Спільно з МОЗ розробили план виведення скринінгових програм на новий рівень. В першу чергу починаємо створення в Україні шести сучасних неонатальних скринінгових центрів", - написав Зеленський.

За його словами, в цих центрах проводитимуть обстеження новонароджених з усіх регіонів України з використанням найсучасніших лабораторно-діагностичних технологій.

На їх створення планується виділити близько 550 млн гривень.

Неонатальний скринінг - це масове обстеження новонароджених дітей на спадкові захворювання.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що екстрена медична допомога повинна бути забезпечена всім необхідним. Глава уряду заявив, що її фінансування істотно збільшили.

Як писало РБК-Україна, глава Кабміну розкрив деталі графіка надходження вакцин від коронавірусу в Україну. До кінця травня очікуються постачання декількох препаратів.

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