Зеленський анонсував відкриття в Україні шести центрів неонатального скринінгу

Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення в країні шести сучасних центрів неонатального скринінгу. У них проводитимуть обстеження новонароджених з усіх українських регіонів.
Про це глава держави повідомив у своєму Facebook.
"Спільно з МОЗ розробили план виведення скринінгових програм на новий рівень. В першу чергу починаємо створення в Україні шести сучасних неонатальних скринінгових центрів", - написав Зеленський.
За його словами, в цих центрах проводитимуть обстеження новонароджених з усіх регіонів України з використанням найсучасніших лабораторно-діагностичних технологій.
На їх створення планується виділити близько 550 млн гривень.
Неонатальний скринінг - це масове обстеження новонароджених дітей на спадкові захворювання.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що екстрена медична допомога повинна бути забезпечена всім необхідним. Глава уряду заявив, що її фінансування істотно збільшили.
Як писало РБК-Україна, глава Кабміну розкрив деталі графіка надходження вакцин від коронавірусу в Україну. До кінця травня очікуються постачання декількох препаратів.