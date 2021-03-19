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Зеленский анонсировал экономический паспорт украинца: что это

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 21:20
Зеленский анонсировал экономический паспорт украинца: что это Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский анонсировал введение в Украине так называемого экономического паспорта украинца. Он также рассказал, как будет работать этот документ.

Об этом шла речь в видеообращении главы государства.

По словам Зеленского, вскоре украинские власти представят механизм для воплощения в жизнь этого паспорта.

"За ним, все дети, рожденные в Украине, до момента наступления 18 лет смогут получить средства от использования и добычи недр Украины. Они будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. И после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине", - пояснил он.

Напомним, сегодня Зеленский поручил правительству создать национальный фонд инвестиций.

Кроме того, Зеленский требовал наказания в резонансных преступлениях по добыче янтаря в Украине.

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