Зеленський анонсував економічний паспорт українця: що це
Президент Володимир Зеленський анонсував введення в Україні так званого економічного паспорту українця. Він також розповів, як працюватиме цей документ.
За словами Зеленського, незабаром українська влада представить механізм для втілення в життя цього паспорту.
"За ним, всі діти, народжені в Україні, до моменту настання 18 років зможуть отримати кошти від користування та видобутку надр України. Вони будуть накопичуватися на їх персональному депозитному рахунку в банку. І після досягнення повноліття зможуть бути витрачені ними на здобуття вищої освіти в Україні", - пояснив він.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський доручив уряду створити національний фонд інвестицій.
Крім того, Зеленський вимагав покарань у резонансних злочинах щодо видобутку бурштину в Україні.