Зеленский анонсировал аудит децентрализации после второго этапа реформы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на форуме "Украина 30" .

По его словам, в процессе децентрализации проявились не только успехи, но и недостатки, которые сначала были незаметны.

"По моему убеждению, после завершения второго этапа децентрализации нам просто необходимо провести детальный аудит, и прежде чем перейти к следующему этапу, надо исправить допущенные ошибки и просчеты", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что работа над этим продолжается в рамках Конгресса местных и региональных властей, который постепенно становится аналитическим инструментом для помощи в процессе децентрализации, площадкой для дискуссий с представителями исполнительной и законодательной ветвей власти.