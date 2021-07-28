UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский анонсировал аудит децентрализации после второго этапа реформы

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал аудит децентрализации. Он должен пройти после завершения второго этапа реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на форуме "Украина 30".

По его словам, в процессе децентрализации проявились не только успехи, но и недостатки, которые сначала были незаметны.

"По моему убеждению, после завершения второго этапа децентрализации нам просто необходимо провести детальный аудит, и прежде чем перейти к следующему этапу, надо исправить допущенные ошибки и просчеты", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что работа над этим продолжается в рамках Конгресса местных и региональных властей, который постепенно становится аналитическим инструментом для помощи в процессе децентрализации, площадкой для дискуссий с представителями исполнительной и законодательной ветвей власти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленскийреформыдецентрализация