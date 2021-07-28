Зеленский анонсировал аудит децентрализации после второго этапа реформы

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал аудит децентрализации. Он должен пройти после завершения второго этапа реформы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на форуме "Украина 30".
По его словам, в процессе децентрализации проявились не только успехи, но и недостатки, которые сначала были незаметны.
"По моему убеждению, после завершения второго этапа децентрализации нам просто необходимо провести детальный аудит, и прежде чем перейти к следующему этапу, надо исправить допущенные ошибки и просчеты", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что работа над этим продолжается в рамках Конгресса местных и региональных властей, который постепенно становится аналитическим инструментом для помощи в процессе децентрализации, площадкой для дискуссий с представителями исполнительной и законодательной ветвей власти.