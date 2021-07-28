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Зеленський анонсував аудит децентралізації після другого етапу реформи

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський анонсував аудит децентралізації. Він має пройти після завершення другого етапу реформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на форумі "Україна 30".

За його словами, в процесі децентралізації проявилися не тільки успіхи, а й недоліки, які спочатку були непомітні.

"На моє переконання, після завершення другого етапу децентралізації нам просто необхідно провести детальний аудит, і перш ніж перейти до наступного етапу, треба виправити допущені помилки і прорахунки", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що робота над цим триває в рамках Конгресу місцевих і регіональних влад, який поступово стає аналітичним інструментом для допомоги в процесі децентралізації, майданчиком для дискусій з представниками виконавчої та законодавчої гілок влади.

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Володимир Зеленськийреформидецентралізація