Зеленський про альтернативу допомоги США: ми не знайдемо таку кількість зброї

Альтернативи військової допомоги від Сполучених Штатів немає, оскільки Україна не зможе знайти таку кількість зброї.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію за результатами форуму "Україна. Рік 2024".

"Коли ми говоримо про американську допомогу, то ми повинні розуміти, що це питання не фінансового резерву, - це зброя. Ви розумієте, який буде результат - ми будемо послаблені на полі бою", - заявив він.

Зеленський додав, що у українських військових є та зброя, яка є.

"Ми будемо шукати можливості купувати зброю, тиснути на партнерів. Це питання конкретних пакетів зброї, наповнення конкретного захисту нашої держави. Півтора мільярда коштує система Patriot. Ви її не купите без США. Ось вам відповідь", - зазначив він.

При цьому президент додав, що Україна не зможе знайти альтернативу такій кількості зброї, яку дають Сполученні Штати.

"Чи можна посилити ППО без США? Ні. Те, що у світі є альтернативою - у малій кількості. Тому коли ми говоримо чи є альтернатива США, то гроші ми знайдемо, але ми не знайдемо такої кількості зброї", - підкреслив він.

Допомога Україні від США

Минулого року президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також охорону американського кордону. Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагали більш жорстких заходів щодо охорони кордонів. Таким чином, допомога Україні стала залежною від позиції членів Республіканської партії.

Нещодавно у Сенаті США почали розглядати законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню без грошей для кордону. Вже 3 лютого, його підтримали сенатори.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, він ще має пройти Палату представників і бути підписаний президентом Джо Байденом.

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