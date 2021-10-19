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Германия и Франция уже отказывали в расширении нормандского формата за счет США, - Лавров

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Москва, Вторник 19 октября 2021 14:20
Германия и Франция уже отказывали в расширении нормандского формата за счет США, - Лавров Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (kremlin ru)
Автор: Юлия Бойко

Германия и Франция ранее уже отказывали в расширении нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе за счет США. Это было еще при государственном секретаре Джоне Керри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Еще когда Джон Керри был государственным секретарем и приезжал с очередным визитом в Москву, мы были на приеме у Путина. Путин сказал, мы видим, что американцы влияют на Украину… может поговорить с Германией и Францией, чтобы вы подключились к нормандскому формату? Это было при мне", - отметил Лавров.

По его словам, Керри был готов подумать, если бы стороны нормандского формата пригласили США.

"Ну и потом мы спросили у немцев и французов. Они сказали "категорически нет", мы должны работать в формате, который был создан, в котором были подписаны минские договоренности", - добавил Лавров.

Он подчеркнул, что у США якобы "доминирующее влияние" на президента Украины Владимира Зеленского, и если они готовы поддержать выполнение минских соглашений, то "дело можно решить очень быстро".

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в рамках своего визита в Россию обсуждала возможность привлечения Вашингтона к процессу урегулирования ситуации на Донбассе.

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