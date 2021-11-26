Ермак должен в ближайшее время связаться с администрацией РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что западные партнеры требуют от Украины поддерживать связь Россией. Он заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак должен в ближайшее время связаться с администрацией РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента на пресс-марафоне.

"Я ежедневно разговариваю с лидерами разными вчера был Мишель, Меркель, они хотят, чтобы мы начали общаться с РФ, обязательно будет звонок. Они хотят контакта нашей администрации и администрации РФ. Я думаю, что в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать", - рассказал Зеленский.

Напомним, что президент Зеленский также во время пресс-марафона отметил, что вероятность полномасштабной войны с Российской Федерацией сохраняется каждый день. Но украинская сторона готова к любой эскалации.