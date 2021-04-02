Зеленский об агрессии РФ: армия способна дать отпор, но будем идти дипломатическим путем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия готова дать отпор любому. Однако, по его словам, Украина будет идти дипломатическим путем для противодействия российской агрессии.

Об этом Зеленский заявил во время своего видеообращения .

"Наша армия способна дать отпор любому. И это усиливает наши позиции для урегулирования ситуации дипломатическим путем, который избрала Украина для реинтеграции оккупированных территорий", - заявил он.

Президент подчеркнул, что Украина имеет полную поддержку международных партнеров, в частности Европы и Соединенных Штатов.

"Одним из подтверждений этого является разговор, который я провел с (президентом США Джо, - ред.) Байденом. Мы подробно обсудили ситуацию на Донбассе. Байден заверил, что Украина никогда не останется один на один с агрессией России", - добавил Зеленский.