Зеленський про 50 млрд євро для України: не менш важливо, ніж військова допомога та санкції проти РФ

"Вдячний голові Європейської ради Шарлю Мішелю та лідерам ЄС за створення Фонду для України в розмірі 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки", - заявив він.

За словами Зеленського, дуже важливо, що рішення ухвалили всі 27 лідерів, що "ще раз доводить сильну єдність ЄС".

"Продовження фінансової підтримки України з боку ЄС зміцнить довгострокову економічну та фінансову стабільність, що не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію", - додав він.

Саміт ЄС

Головним питанням саміту в Брюсселі 1 лютого стала спроба досягти угоди щодо чотирирічного пакета фінансової допомоги Україні в розмірі 50 млрд євро, який був заблокований Угорщиною на минулому європейському саміті в грудні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що готовий погодитися на створення Фонду для України, але за умови, що його переглядатимуть щороку і затверджуватимуть одноголосно.

1 лютого лідери ЄС під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility.

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