Зеленский 22 марта выступит перед парламентом Италии

Во вторник, 22 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступит перед парламентом Италии. В частности, он выступит с речью перед Палатой депутатов и Сенатом Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на il Fatto Quotidiano .

"Президент Украины Владимир Зеленский выступит в режиме видеоконференции перед Палатой депутатов и Сенатом в Монтечиторио 22 марта в 11:00 (12:00 по киевскому времени). Об этом стало известно из проходящей встречи лидеров групп Палаты представителей", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера Зеленский выступил с речью перед Конгрессом США. Он призвал Соединенные Штаты закрыть небо над Украиной или передать средства противовоздушной обороны.

Кроме того, сегодня Зеленский в выступлении в Бундестаге призвал канцлера Олафа Шольца взять лидерскую роль и помочь остановить вторжение России в Украину.

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