Зеленский: 2022 год может быть последним для пандемии COVID-19
ВОЗ и другие ученые имеют оптимистичные прогнозы относительно пандемии коронавируса. Вероятно, что 2022 год станет последним для заболевания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президент Украины Владимира Зеленского.
По словам Зеленского, вакцинация доказала свою эффективность и безальтернативность по защите здоровья людей от коронавируса. В то же время согласно прогнозам ВОЗ и ученых, вероятно, что пандемия заболевания может пойти на спад уже в текущем году и никогда не вернется к прежним масштабам.
"Уже сегодня со стороны ВОЗ и других медиков и ученых есть осторожные, но оптимистичные прогнозы, что после нынешнего всплеска пандемия пойдет на спад и в таких масштабах больше не вернется. Есть все шансы надеяться, что 2022 год может быть последним для пандемии COVID-19. Для этого нужен высокий уровень охвата прививок", - заявил президент.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Зеленский анонсировал дополнительную выплату к "ководной" тысяче гривен для тех, кто прививается бустером.
Также планируется расширение количества услуг, которые смогут оплатить украинцы с помощью 1 тысячи гривен за вакцинацию.