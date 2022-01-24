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Зеленский: 2022 год может быть последним для пандемии COVID-19

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Понедельник 24 января 2022 20:43
Зеленский: 2022 год может быть последним для пандемии COVID-19 Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

ВОЗ и другие ученые имеют оптимистичные прогнозы относительно пандемии коронавируса. Вероятно, что 2022 год станет последним для заболевания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президент Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, вакцинация доказала свою эффективность и безальтернативность по защите здоровья людей от коронавируса. В то же время согласно прогнозам ВОЗ и ученых, вероятно, что пандемия заболевания может пойти на спад уже в текущем году и никогда не вернется к прежним масштабам.

"Уже сегодня со стороны ВОЗ и других медиков и ученых есть осторожные, но оптимистичные прогнозы, что после нынешнего всплеска пандемия пойдет на спад и в таких масштабах больше не вернется. Есть все шансы надеяться, что 2022 год может быть последним для пандемии COVID-19. Для этого нужен высокий уровень охвата прививок", - заявил президент.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Зеленский анонсировал дополнительную выплату к "ководной" тысяче гривен для тех, кто прививается бустером.

Также планируется расширение количества услуг, которые смогут оплатить украинцы с помощью 1 тысячи гривен за вакцинацию.

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