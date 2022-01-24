Зеленський: 2022 рік може бути останнім для пандемії COVID-19

За словами Зеленського, вакцинація довела свою ефективність і безальтернативність щодо захисту здоров’я людей від коронавірусу. Водночас згідно з прогнозами ВООЗ й вчених, ймовірно, що пандемія захворювання може піти на спад вже в поточному році й ніколи не повернеться до попередніх масштабів.

" Вже сьогодні з боку ВООЗ та інших медиків і науковців є обережні, але оптимістичні прогнози, що після нинішнього сплеску пандемія піде на спад і у таких масштабах більше не повернеться. Є усі шанси сподіватись що 2022 рік може бути останнім для пандемії COVID-19. Для цього потрібен високий рівень охоплення щеплень", - заявив президент.