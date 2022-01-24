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Зеленський: 2022 рік може бути останнім для пандемії COVID-19

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Понеділок 24 січня 2022 20:43
Зеленський: 2022 рік може бути останнім для пандемії COVID-19 Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

ВООЗ та інші науковці мають оптимістичні прогнози щодо пандемії коронавірусу. Ймовірно, що 2022 рік стане останнім для захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президент України Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, вакцинація довела свою ефективність і безальтернативність щодо захисту здоров’я людей від коронавірусу. Водночас згідно з прогнозами ВООЗ й вчених, ймовірно, що пандемія захворювання може піти на спад вже в поточному році й ніколи не повернеться до попередніх масштабів.

"Вже сьогодні з боку ВООЗ та інших медиків і науковців є обережні, але оптимістичні прогнози, що після нинішнього сплеску пандемія піде на спад і у таких масштабах більше не повернеться. Є усі шанси сподіватись що 2022 рік може бути останнім для пандемії COVID-19. Для цього потрібен високий рівень охоплення щеплень", - заявив президент.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що Зеленський анонсував додаткову виплату до "ковідної" тисячі гривень для тих, хто щепиться бустером.

Також планується розширення кількості послуг, які зможуть оплатити українці за допомогою 1 тисячі гривень за вакцинацію.

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