Зеленський: 2022 рік може бути останнім для пандемії COVID-19
ВООЗ та інші науковці мають оптимістичні прогнози щодо пандемії коронавірусу. Ймовірно, що 2022 рік стане останнім для захворювання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президент України Володимира Зеленського.
За словами Зеленського, вакцинація довела свою ефективність і безальтернативність щодо захисту здоров’я людей від коронавірусу. Водночас згідно з прогнозами ВООЗ й вчених, ймовірно, що пандемія захворювання може піти на спад вже в поточному році й ніколи не повернеться до попередніх масштабів.
"Вже сьогодні з боку ВООЗ та інших медиків і науковців є обережні, але оптимістичні прогнози, що після нинішнього сплеску пандемія піде на спад і у таких масштабах більше не повернеться. Є усі шанси сподіватись що 2022 рік може бути останнім для пандемії COVID-19. Для цього потрібен високий рівень охоплення щеплень", - заявив президент.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що Зеленський анонсував додаткову виплату до "ковідної" тисячі гривень для тих, хто щепиться бустером.
Також планується розширення кількості послуг, які зможуть оплатити українці за допомогою 1 тисячі гривень за вакцинацію.