Зеленський про 12-й пакет санкцій проти РФ: Допоможе скоротити економічну основу війни

Президент України Володимир Зеленський привітав запровадження сьогодні Європейським союзом чергового, вже 12-го пакету санкцій щодо країни-агресора Росії. Глава держави відзначив низку особливостей цих обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення Зеленського 18 грудня.

"Важливо, що вперше з’являється заборона на російські алмази та діаманти. Нові заходи проти обходу санкцій та проти постачання в Росію товарів та технологій подвійного призначення… Є нові обмеження імпорту з Росії", - сказав президент.

За словами глави держави, все це "справді допоможе скоротити економічну основу війни".

Також Зеленський додав, що українська сторона продовжуватиме роботу з країнами-партнерами, щоб санкції, які застосовують Європа - "працювали глобально".

12-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Нагадаємо, 18 грудня Європейський Союз ввів у дію новий, 12-й пакет санкції проти РФ. Як заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, у ньому блок запропонував "потужний набір нових списків та економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину".

До санкційного пакета увійшли обмежувальні заходи на імпорт або перевезення російських алмазів, було введено імпортно-експортний контроль та обмеження, обмеження ціни на нафту, залізо та сталь, а також до списку включили значну кількість додаткових фізичних та юридичних осіб.

Тим часом керівник Офісу президента Ігор Жовква зазначив, що Україна спільно з Європейською комісією працює над 13-м санкційним пакетом щодо РФ.