Зеленский о 12-м пакете санкций против РФ: Поможет сократить экономическую основу войны

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал введение сегодня Европейским союзом очередного, уже 12-го пакета санкций в отношении страны-агрессора России. Глава государства отметил ряд особенностей этих ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение Зеленского 18 декабря.

"Важно, что впервые появляется запрет на российские алмазы и бриллианты. Новые меры против обхода санкций и поставок в Россию товаров и технологий двойного назначения… Есть новые ограничения импорта из России", - сказал президент.

По словам главы государства, все это "действительно поможет сократить экономическую основу войны".

Также Зеленский добавил, что украинская сторона будет продолжать работу со странами-партнерами, чтобы санкции, применяемые Европой - "работали глобально".

12-й пакет санкций ЕС против РФ

Напомним, 18 декабря Европейский союз ввел в действие новый, 12-й, пакет санкции против РФ. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в нем блок предложил "мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину".

В санкционный пакет вошли ограничительные меры на импорт или перевозку российских алмазов, были введены импортно-экспортный контроль и ограничение, ограничение цены на нефть, железо и сталь, а также в список включили значительное количество дополнительных физических и юридических лиц.

Между тем руководитель Офиса президента Игорь Жовква отметил, что Украина совместно с Европейской комиссией работает над 13-м санкционным пакетом в отношении РФ.