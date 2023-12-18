ua en ru
Пн, 18 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский о 12-м пакете санкций против РФ: Поможет сократить экономическую основу войны

Понедельник 18 декабря 2023 22:14
UA EN RU
Зеленский о 12-м пакете санкций против РФ: Поможет сократить экономическую основу войны Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал введение сегодня Европейским союзом очередного, уже 12-го пакета санкций в отношении страны-агрессора России. Глава государства отметил ряд особенностей этих ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение Зеленского 18 декабря.

"Важно, что впервые появляется запрет на российские алмазы и бриллианты. Новые меры против обхода санкций и поставок в Россию товаров и технологий двойного назначения… Есть новые ограничения импорта из России", - сказал президент.

По словам главы государства, все это "действительно поможет сократить экономическую основу войны".

Также Зеленский добавил, что украинская сторона будет продолжать работу со странами-партнерами, чтобы санкции, применяемые Европой - "работали глобально".

12-й пакет санкций ЕС против РФ

Напомним, 18 декабря Европейский союз ввел в действие новый, 12-й, пакет санкции против РФ. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в нем блок предложил "мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину".

В санкционный пакет вошли ограничительные меры на импорт или перевозку российских алмазов, были введены импортно-экспортный контроль и ограничение, ограничение цены на нефть, железо и сталь, а также в список включили значительное количество дополнительных физических и юридических лиц.

Между тем руководитель Офиса президента Игорь Жовква отметил, что Украина совместно с Европейской комиссией работает над 13-м санкционным пакетом в отношении РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
От фудкорта до метро. Как проходили пресс-конференции Зеленского и о чем говорил президент
От фудкорта до метро. Как проходили пресс-конференции Зеленского и о чем говорил президент
DAILY
Ось зла под санкциями. Как КНДР и Иран встали на военные рельсы и сможет ли это сделать РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ось зла под санкциями. Как КНДР и Иран встали на военные рельсы и сможет ли это сделать РФ