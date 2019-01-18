За Зеленским ездит микроавтобус компании из группы Коломойского

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Речь идет о микроавтобусе Volkswagen Multivan с номерами компании "Синтез Ойл"

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский передвигается по городу в сопровождении машины компании с условной бизнес-группы "Приват" олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bihus.Info.

Так, речь идет о микроавтобусе Volkswagen Multivan с номерами компании "Синтез Ойл".

Как отмечается, на видео из расследования программы "Схемы" "Зеленый человек ру" о бизнесе Зеленского в Российской Федерации после общения с журналистами шоумен садится в свой Range Rover, следом за которым отправляется машина сопровождения - микроавтобус Volkswagen Multivan с одесскими номерами. Эти номера зарегистрированы на ПАО "Синтез Ойл".

Компания по перевалке и транспортировке нефти - "Синтез Ойл" - записана на 4 кипрские фирмы и входит в состав одесского перевалочного комплекса, контролируемого условной группой "Приват" Игоря Коломойского.

Фото: микроавтобус, который сопровождает Зеленского (Радио Свобода)

Напомним, в феврале 2016 г. в офисе "Синтез Ойл" прокуратура совместно с СБУ проводили обыски в рамках расследования дела о хищении государственных средств в особо крупных размерах должностными лицами ПАО "Укртранснафта", которое принадлежит "Нафтогазу".

В ходе обысков были изъяты документы, касающиеся этого расследования, а также значительные суммы наличных средств.

Также "Нафтогаз" просил прокуратуру изучить договор компаний "Укртранснафта" и "Синтез Ойл" относительно возможного умышленного нанесения ущерба бывшим руководством госкомпании.

Ревизионная комиссия утверждала, что за невыгодные контракты "Укртранснафты" с "Синтез Ойл" (транспортировка сырья на завод по заниженным тарифам), госкомпания в 2013-2014 годах получила 550 млн грн убытков.

Впоследствии уголовное производство закрыли, сообщив об отсутствии в деянии состава уголовного правонарушения.

Отметим, РБК-Украина писало, что в штабе Владимира Зеленского рассказали об отношениях с олигархом Игорем Коломойским.

О своих политических союзниках руководитель "95-го квартала" публично не заявлял. По неофициальной информации, широко обсуждаемой в СМИ, поддержку Зеленскому предоставляет Игорь Коломойский.

Источники издания в штабе Зеленского по-разному описывают текущие отношения артиста с Игорем Коломойским. Один из политтехнологов рассказал, что эти отношения ограничиваются сотрудничеством между "1+1" и "Студией Квартал 95", а также медийной поддержкой со стороны СМИ из орбиты Коломойского.

Кроме того, журналисты программы "Схемы" опубликовали информацию, что у Зеленского до сих пор существует бизнес на территории России, который сам шоумен якобы закрыл еще в 2014 году.

Журналисты нашли у лидера "Квартала 95" три российские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ. Среди них "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс", учредителем которых является кипрская фирма Green Family Ltd. Она же является соучредителем ООО "Квартал 95" в Украине.