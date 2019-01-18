За Зеленським їздить мікроавтобус компанії з групи Коломойського

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Йдеться про мікроавтобус Volkswagen Multivan з номерами компанії "Синтез Ойл"

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський пересувається по місту в супроводі автівки компанії з умовної бізнес-групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bihus.Info.

Так, йдеться про мікроавтобус Volkswagen Multivan з номерами компанії "Синтез Ойл".

Як зазначається, на відео з розслідування програми "Схеми" "Зелена людина ру" про бізнес Зеленського у Російській Федерації після спілкування з журналістами шоумен сідає у власний Range Rover, за яким вирушає автівка супроводу - мікроавтобус Volkswagen Multivan з одеськими номерами. Ці номери зареєстровані на ПАТ "Синтез Ойл".

Компанія з перевалки і транспортування нафти - "Синтез Ойл" - записана на 4 кіпрські фірми і входить до складу одеського перевалочного комплексу, що контролюється умовною групою "Приват" Ігоря Коломойського.

Фото: мікроавтобус, який супроводжує Зеленського (Радіо Свобода)

Нагадаємо, у лютому 2016 р. в офісі "Синтез Ойл" прокуратура спільно з СБУ проводили обшуки в рамках розслідування справи щодо розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах посадовими особами ПАТ "Укртранснафта", яке належить "Нафтогазу".

У ході обшуків було вилучено документи, що стосуються цього розслідування, а також значні суми готівкових коштів.

Також "Нафтогаз" просив прокуратуру вивчити договір компаній "Укртранснафта" і "Синтез Ойл" щодо можливого умисного нанесення збитків колишнім керівництвом держкомпанії.

Ревізійна комісія стверджувала, що через невигідні контракти "Укртранснафти" з "Синтез Ойл" (транспортування сировини на завод за заниженими тарифами), держкомпанія у 2013-2014 роках отримала 550 млн грн збитків.

Згодом кримінальне провадження закрили, повідомивши про відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

Також РБК-Україна писало, що у штабі Володимира Зеленського розповіли про відносини з олігархом Ігорем Коломойським.

Про своїх політичних союзників керівник "95-го кварталу" публічно не заявляв. За неофіційною інформацією, яка широко обговорюється в ЗМІ, підтримку Зеленському-кандидатові надає Ігор Коломойський.

Джерела видання в штабі Зеленського по-різному описують поточні відносини артиста з Ігорем Коломойським. Один з політтехнологів розповів, що ці відносини обмежуються співпрацею між "1+1" і "Студією Квартал 95", а також медійною підтримкою з боку ЗМІ з орбіти Коломойського.

Окрім того, журналісти програми "Схеми" оприлюднили інформацію, що у Зеленського досі існує бізнес на території Росії, який сам шоумен нібито закрив ще у 2014 році.

Журналісти знайшли у лідера "Кварталу 95" три російські компанії, які займаються виробництвом кіно-, відеофільмів і телевізійних програм. Серед них "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" і "Грин Филмс", засновником яких є кіпрська фірма Green Family Ltd. Вона ж є співзасновницею ТОВ "Квартал 95" в Україні.