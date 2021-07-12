Зеленская на заседании Совета безбарьерности представила "Справочник безбарьерности"

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие во втором заседании Совета безбарьерности. Мероприятие состоялось под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минрегиона в Facebook.
Члены Совета рассмотрели доработанный План мероприятий на 2021-2022 годы для выполнения Нацстратегии, в который включены предложения от общественности, данные по необходимому финансированию и четкие индикаторы успешности его реализации. Во время заседания первая леди представила собственный просветительский проект "Справочник безбарьерности".
"Эта стратегия создана для людей, и она о людях. Раз за разом мы сталкиваемся с тем, что надо объяснять значение безбарьерности. Для того чтобы сделать понятие более понятным, у меня возникла идея: создать единый справочник с разъяснением основных принципов безбарьерности, правил коммуникации и словарем базовых понятий безбарьерности", - отметила Елена Зеленская.
План мероприятий предусматривает более 250 инициатив, которые должны быть воплощены в ближайшие два года. Среди всех мероприятий представители министерств совместными усилиями определили семь приоритетных проектов. Они касаются барьеров, с которыми украинцы сталкиваются ежедневно.
"250 проектов, вошедших в Национальную стратегию безбарьерности - это те реальные изменения, которых годами ждали миллионы украинцев в каждой территориальной общине от Ужгорода до Луганщины, от Чернигова до Одессы. План мероприятий станет "дорожной картой" для каждого министерства в пределах своей сферы ответственности", - подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Следовательно, проект Плана мероприятий на 2021-2022 годы предусматривает:
"Наша цель - создание комфортного и безбарьерного пространства на всей территории государства. В Украине не должно остаться ни одного общественного здания, в которое не смогли бы попасть люди из категории маломобильных групп населения. Минрегион обобщил предложения всех центральных органов исполнительной власти и подготовил соответствующий проект решения правительства, которое уже сегодня будет направлен на рассмотрение Кабинета Министров. Хочу еще раз поблагодарить первую леди Елену Зеленскую, которая выступила инициатором разработки Нацстратегии безбарьерности", - отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.
Напомним, Национальная стратегия по созданию безбарьерного пространства в Украине была разработана по инициативе первой леди Елены Зеленской и во исполнение указа президента от 3 декабря 2020 года "Об обеспечении создания безбарьерного пространства в Украине".
Разработка проекта Плана мероприятий по реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине на 2021-2022 годы координирует министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.
Аналитическую и техническую поддержку межведомственной рабочей группе при Кабинете Министров Украины предоставляет экспертный консорциум, который сформировали Центр экономического восстановления, ИСАР Единение и ОО "Безбарьерность".
Как сообщалось, первое заседание Совета безбарьерности с участием Елены Зеленской состоялось 29 июня.