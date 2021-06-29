Состоялось первое заседание Совета безбарьерности в рамках инициативы Зеленской

Первая леди Елена Зеленская приняла участие в первом заседании Совета безбарьерности, который создан для мониторинга и контроля состояния выполнения Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине до 2030 года.

На заседании под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля рассмотрены приоритетные инициативы от министерств в каждом из шести направлений безбарьерности, которые войдут в План мероприятий на 2021-2022 годы во исполнение Нацстратегии.

"Безбарьерность становится новой общественной нормой. Изменения, инициированные на Совете безбарьерности, касаются не только людей, которые вынуждены сталкиваться с различными барьерами в своей жизни. Эти изменения в первую очередь о том, какой страной мы хотим быть. Страной, где каждый имеет равные права и возможности. Страной без барьеров", - отметила Елена Зеленская.

К созданию Плана мероприятий по реализации Нацстратегии безбарьерности было привлечено 15 министерств, 47 общественных организаций и аналитических центров, от них получено более 250 предложений.

"Совместными усилиями мы должны сформировать четкий пошаговый план действий и определить для каждого направления безбарьерности приоритетные задачи, которые необходимо реализовать в первую очередь. Будут сформированы конкретные пути преодоления всех барьеров, которые существуют в Украине", - подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Супруга Президента Украины отметила важность создания Плана мероприятий, поддержки Нацстратегии на всех уровнях власти и активной вовлеченности соответствующих министерств.

Все предложения министерств, которые планируют воплотить в качестве приоритетных, – это перечень безбарьерных изменений, которые должны произойти в Украине в ближайшие два года. Это конкретные шаги, на которых правительство планирует сконцентрировать свое внимание, отметила Елена Зеленская. В частности:

Министерство здравоохранения Украины планирует до 2023 года внедрить Международную классификацию функционирования (МКФ). Эта реформа позволит перейти от определения ограничений человека к определению его потенциала и лучше планировать услуги, лечебные и реабилитационные мероприятия для каждого, в зависимости от состояния и заболеваний.

Министерство инфраструктуры Украины на основе проведенного аудита Международного аэропорта Борисполь разработает рекомендованные стандарты комфорта и безопасности для маломобильных групп населения, а также рекомендации по их внедрению во всех аэропортах Украины, а впоследствии - и на железнодорожных и автомобильных вокзалах.

Министерство социальной политики планирует создать единую интернет-платформу для дистанционного получения и доступа ко всем государственным социальным услугам для всех групп населения. Например, государственные веб-страницы должны быть адаптированы для лиц с нарушениями зрения и слуха. Такие страницы уже работают на сайтах Минздрава, МИДа, полиции Киева.

В настоящий момент продолжается общественное обсуждение проекта Плана мероприятий.