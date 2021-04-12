Зеленская предложила создать Совет безбарьерности

На встрече представители министерств представили согласованный проект Нацстратегии, который будет вынесен для принятия правительством уже 14 апреля. К ее созданию подключились эксперты, ученые, представители профильных общественных организаций и бизнес-ассоциаций.

Каждым министерством было представлено конкретные направления и программы, которые будут включены в будущий план действий на выполнение Нацстратегии.

Елена Зеленская отметила, что стратегия не должна оставаться на бумаге, и предложила создать Совет безбарьерности.

"Основной целью ее создания я вижу мониторинг и контроль состояния выполнения Нацстратегии, реализации запланированных программ, разработанных на уровне ОГА, согласование сложных вопросов межсекторного взаимодействия", - отметила она.

В Совет безбарьерности должны войти представители центральных органов исполнительной власти, местного самоуправления, гражданского общества, эксперты и ученые.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что создание Совета безбарьерности будет рассмотрен на заседании Кабинета министров.

"Предложение Елены Зеленской о создании Совета безбарьерности даст возможность активизировать практическую реализацию Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства. Правительство поддерживает такую инициативу. Безбарьерность касается каждого. Это признак современного европейского государства, которое мы вместе строим в Украине", - подчеркнул премьер-министр.

Председатель межведомственной рабочей группы по разработке Нацстратегии министр развития общин и территорий Алексей Чернышев подчеркнул, что безбарьерность должна стать новой общественной нормой.

"Хочу подчеркнуть, что проект Национальной стратегии это только начало, впереди нас ждет очень важный и содержательный этап - разработка плана задач и мероприятий по ее реализации. Все это в комплексе обеспечит эффективное внедрение Нацстратегии, а значит безбарьерное и комфортное пространство станет важной ценностью и социальной нормой нашего государства", - отметил Чернышов.