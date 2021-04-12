Зеленська запропонувала створити Раду безбар’єрності

На зустрічі представники міністерств презентували погоджений проект Нацстратегії, який буде винесений для ухвалення урядом вже 14 квітня. До її створення долучилися експерти, науковці, представники профільних громадських організацій та бізнес-асоціацій.

Кожним міністерством було представлено конкретні напрями та програми, які будуть включені у майбутній план дій на виконання Нацстратегії.

Олена Зеленська наголосила, що стратегія не повинна залишатися на папері, та запропонувала створити Раду безбар’єрності.

"Основною метою її створення я бачу моніторинг та контроль стану виконання Нацстратегії, реалізації запланованих програм, розроблених на рівні ОДА, узгодження складних питань міжсекторальної взаємодії", - зазначила вона.

До Ради безбар’єрності мають увійти представники центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадянського суспільства, експерти та науковці.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що створення Ради безбар'єрності буде розглянуто на засіданні Кабінету міністрів.

"Пропозиція Олени Зеленської про створення Ради безбар’єрності дасть можливість активізувати практичну реалізацію Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Уряд підтримує таку ініціативу. Безбар’єрність стосується кожного. Це ознака сучасної та європейської держави, яку ми разом будуємо в Україні", - наголосив Прем'єр-міністр.

Голова міжвідомчої робочої групи з розробки Нацстратегії міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов підкреслив, що безбар’єрність має стати новою суспільною нормою.

"Хочу підкреслити, що проект Національної стратегії це лише початок, попереду на нас чекає надзвичайно важливий і змістовний етап - розроблення плану завдань та заходів з її реалізації. Все це в комплексі забезпечить ефективне впровадження Нацстратегії, а значить безбар’єрний та комфортний простір стане важливою цінністю та суспільною нормою нашої держави", - зазначив Чернишов.