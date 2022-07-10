Зеленская собирает второй Саммит первых леди и джентльменов
Супруга президента Елена Зеленская собирает второй Саммит первых леди и джентльменов. Мероприятие пройдет в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства Владимира Зеленского в Telegram.
Саммит пройдет 23 июля. Часть приглашенных прибудет в Украину, остальные гости присоединятся к мероприятию в формате телемоста.
"Главной темой мероприятия станет человек и роль человеческого капитала в развитии государства. Это то, без чего успешно восстановить Украину невозможно. Именно люди - наша высшая ценность", - говорится в сообщении.
Напомним, впервые Саммит первых леди и джентльменов, организатором которого была Елена Зеленская, состоялся 23 августа 2021 года.
По его итогам приняли совместную декларацию о международном сотрудничестве и содействии решению актуальных гуманитарных проблем и достижению Целей устойчивого развития ООН.
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