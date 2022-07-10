Супруга президента Елена Зеленская собирает второй Саммит первых леди и джентльменов. Мероприятие пройдет в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства Владимира Зеленского в Telegram.

Саммит пройдет 23 июля. Часть приглашенных прибудет в Украину, остальные гости присоединятся к мероприятию в формате телемоста. "Главной темой мероприятия станет человек и роль человеческого капитала в развитии государства. Это то, без чего успешно восстановить Украину невозможно. Именно люди - наша высшая ценность", - говорится в сообщении.