Зеленская - Европе: не привыкайте к войне

"Я прошу вас: не привыкайте к войне! Ведь нельзя в ХХІ веке в Европе привыкать к тому, что дети засыпают под звуки снарядов и не знают, будут ли живы завтра. Нельзя привыкать к братским могилам, в которые превращаются мирные города. Война в Украине – это война на пороге вашего дома. Оставайтесь открытыми, оставайтесь чуткими.

Оставайтесь на стороне мира и человечности. Тогда победа Украины будет и вашей победой", - подчеркнула Зеленская в выступлении перед зрителями и участниками благотворительного международного марафона-концерта Save Ukraine. Концерт ретранслировали более 20 стран по всему миру. Марафон для Украины объединил мировых и украинских звезд.

Отдельно Зеленская поблагодарила первых леди со всего мира. По ее словам, они мгновенно приобщились к информационному фронту – каждый день рассказывают правду о войне в Украине, а в своих государствах гостеприимно принимают украинских женщин и детей.