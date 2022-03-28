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Зеленська - Європі: не звикайте до війни

Олена Зеленська (Фото: volyn.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Перша леді України Олена Зеленська звернулася до глядачів благодійного міжнародного марафону-концерту Save Ukraine. Вона закликала європейську громадськість не змирятися з війною в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Олени Зеленської.

"Я прошу вас: не звикайте до війни! Адже не можна в ХХІ столітті в Європі звикати до того, що діти засинають під звуки снарядів і не знають, чи будуть живі завтра. Не можна звикати до братських могил, в які перетворюються мирні міста. Війна в Україні - це війна на порозі вашого будинку. Залишайтеся відкритими, залишайтеся чуйними.

Залишайтеся на стороні миру і людяності. Тоді перемога України буде і вашою перемогою",- підкреслила Зеленська у виступі перед глядачами та учасниками благодійного міжнародного марафону-концерту Save Ukraine. Концерт ретранслювали понад 20 країн по всьому світу. Марафон для України об'єднав світових та українських зірок.

Окремо Зеленська подякувала першим леді з усього світу. За її словами, вони миттєво долучилися до інформаційного фронту - кожен день розповідають правду про війну в Україні, а у своїх державах гостинно приймають українських жінок і дітей.

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