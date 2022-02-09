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Зеленский собирает СНБО в Харькове: названа дата

Автор: Анастасия Рокитна

В пятницу в 15:30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оно состоится в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СНБО.

Заседание Совбеза состоится 11 февраля.

"Согласно решению президента Украины В. Зеленского, 11 февраля 2022 в 15:30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (г. Харьков, ул. Сумская, 64, Харьковская областная государственная администрация)", - говорится в сообщении.

Брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова состоится ориентировочно в 17:30.

Напомним, предыдущий раз Владимир Зеленский провел заседание СНБО 24 января.

После него Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам, в котором заверил, что ситуация с российской агрессией под контролем и причин для паники нет.

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Владимир ЗеленскийСНБО