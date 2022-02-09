Зеленський збирає РНБО в Харкові: названо дату

У п'ятницю о 15:30 відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України. Воно відбудеться у Харкові.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу РНБО.
Засідання Радбезу відбудеться 11 лютого.
"Згідно з рішенням Президента України В. Зеленського 11 лютого 2022 року о 15.30 відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України (м. Харків, вул. Сумська, 64, Харківська обласна державна адміністрація)", - йдеться у повідомленні.
Брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова відбудеться орієнтовно о 17:30.
Нагадаємо, попереднього разу Володимир Зеленський провів засідання РНБО 24 січня.
Після нього Зеленський опублікував відеозвернення до українців, у якому запевнив, що ситуація з російською агресією під контролем і причин для паніки немає.