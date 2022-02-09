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Зеленський збирає РНБО в Харкові: названо дату

Автор: Анастасія Рокитна

У п'ятницю о 15:30 відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України. Воно відбудеться у Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу РНБО.

Засідання Радбезу відбудеться 11 лютого.

"Згідно з рішенням Президента України В. Зеленського 11 лютого 2022 року о 15.30 відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України (м. Харків, вул. Сумська, 64, Харківська обласна державна адміністрація)", - йдеться у повідомленні.

Брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова відбудеться орієнтовно о 17:30.

Нагадаємо, попереднього разу Володимир Зеленський провів засідання РНБО 24 січня.

Після нього Зеленський опублікував відеозвернення до українців, у якому запевнив, що ситуація з російською агресією під контролем і причин для паніки немає.

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Володимир ЗеленськийРНБО