В "зеленій" енергетиці досі є проблеми, які блокують інвестиції в розвиток, - юрист

"Перш за все слід визначити основні потреби сектору відновлюваної енергетики та розпочати прямий та відвертий діалог з існуючими та потенційними інвесторами. Водночас потрібні конкретні дії для вирішення накопичених проблем, наявність яких блокує інвестиції в розвиток", - сказала Савченко.

За її словами, серед пріоритетних дій держави має бути наповнення ринку електроенергії коштами та забезпечення високого рівню розрахунків.

"З моменту запуску нової моделі ринку електричної енергії спостерігається хронічний дефіцит коштів та накопичення заборгованості між учасниками ринку", - додала Савченко.

Вона зазначила, що найпроблемнішими напрямками є: балансуючий ринок, розрахунки за тарифом на послуги з передачі електричної енергії та послуги з диспетчеризації перед Укренерго, а також розрахунки по спеціальним обов'язкам (PSO) по населенню та послуги розвитку ВДЕ.

"Причин створення «ринку боргів» є багато, але основна з них - недофінансування тарифів за послуги операторів систем та підприємств комунальної сфери, відсутність контролю платіжної дисципліни та джерел компенсації за спожиту електроенергію та послуги для споживачів, відключення яких заборонено", - підкреслила адвокатка.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні необхідно займатись децентралізацією енергетики і розвивати відновлювану енергетику, щоб мінімізувати ризики блекауту в країні внаслідок чергових обстрілів енергоінфраструктури російськими військовими.

Водночас рівень недоплат за 2022 рік знаходиться на рівні 22,7%, за 2023 - на рівні 44,5%.