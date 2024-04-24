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В "зеленой" энергетике до сих пор есть проблемы, которые блокируют инвестиции в развитие, - юрист

Фото: в "зеленой" энергетике Украины до сих пор есть проблемы, блокирующие инвестиции в развитие отрасли (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Государство должно убрать все существующие преграды, в частности, проблему накопленных долгов для развития зеленой энергетики в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партнера юридической компании ALTELAW Ольгу Савченко.

"Прежде всего, следует определить основные потребности сектора возобновляемой энергетики и начать прямой и откровенный диалог с существующими и потенциальными инвесторами. В то же время нужны конкретные действия для решения накопившихся проблем, наличие которых блокирует инвестиции в развитие", - сказала Савченко.

По ее словам, среди приоритетных действий государства должно быть наполнение рынка электроэнергии денежными средствами и обеспечение высокого уровня расчетов.

"С момента запуска новой модели рынка электрической энергии наблюдается хронический дефицит средств и накопление задолженности между участниками рынка", – добавила Савченко.

Она отметила, что наиболее проблемными направлениями являются: балансирующий рынок, расчеты по тарифу на услуги по передаче электрической энергии и услуги по диспетчеризации перед Укрэнерго, а также расчеты по специальным обязанностям (PSO) по населению и услуги развития ВИЭ.

"Причин создания «рынка долгов» много, но основная из них - недофинансирование тарифов за услуги операторов систем и предприятий коммунальной сферы, отсутствие контроля платежной дисциплины и источников компенсации за потребленную электроэнергию и услуги для потребителей, отключение которых запрещено", - подчеркнула адвокат.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо заниматься децентрализацией энергетики и развивать возобновляемую энергетику, чтобы минимизировать риски блекаута в стране в результате очередных обстрелов энергоинфраструктуры российскими военными.

В то же время уровень недоплат за 2022 год находится на уровне 22,7%, за 2023 – на уровне 44,5%.

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