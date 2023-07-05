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"Зелені" інвестори не отримують більше половини коштів за вироблену електроенергію, - юрист

Фото: "pелені" інвестори не отримують більше половини коштів за вироблену електроенергію (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Попри публічні висловлювання про підтримку галузі зеленої енергетики ухвалюються рішення, які тільки поглиблюють боргову кризу та заводять підприємства "зеленої" енергетики на межу дефолту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександра Трохимця.

В лютому поточного року НКРЕКП заявляли про підтримку інвестиційної привабливості сектору "зеленої" генерації. Саме тому в тарифі НЕК "Укренерго" на 2023 рік, який прийняла Комісія, ніби-то були враховані потреби виробників з ВДЕ у повному обсязі.

"Як тільки НКРЕКП почало "працювати над вирішенням проблем виробників ВДЕ", так одразу почалося стрімке падіння рівня розрахунків. В січні було 90,9% виплат, а в червні маємо вже 43,2%. Борг "Укренерго"перед "Гарантованим покупцем" для компенсацій підприємствам ВДЕ виріс до 21,5 млрд грн і точно буде збільшуватись", - зазначив Трохимець.

Адвокат підкреслив, що останнім негативним рішенням для галузі є скасування нижніх "прайс-кепів" на ринку електроенергії.

На його думку, така ситуація викликає багато протиріч з тим, що держава на міжнародних форумах та конференціях закликає інвесторів вкладатися у ВДЕ, а насправді роблять все, щоб грошей “зеленим” інвесторам не дати.

"До дефолтів підприємств ВДЕ і ще більших проблем українським банкам, які кредитували проекти у відновлювальній енергетиці, залишилось не довго", - сказав адвокат.

Раніше Українська вітроенергетична асоціація заявляла, що НКРЕКП ухвалила рішення про встановлення нових прайс-кепів на ринку електроенергії з 30 червня, провокуючи таким чином отримання збитків у ДП "Гарантований покупець" у розмірі близько 900 млн грн щомісяця

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