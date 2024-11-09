"Зелені" інвестори у 2024 році недоотримають від "Укренерго" мінімум 8 млрд грн, - радник Шмигаля

"Теперішній тариф у розмірі 52,9 копійки, за оцінками компанії, спричинить дефіцит в оплаті послуг “зеленим” виробникам тільки по 2024 року на суму близько 8 млрд гривень", - сказав Бойко.

За його словами, в результаті, Гарпоку теж не вистачить грошей, щоб розрахуватись із “зеленими” виробниками електроенергії.

"Це точно не сприяє покращенню інвестиційного клімату і заважає залученню інвестицій для побудови розподіленої генерації. Щороку у нас ситуація економічного дисбалансу тарифу НЕК "Укренерго" повторюється", - підкреслив Бойко.

На його погляд, НКРЕКП використовує спірні припущення, які призводять до встановлення заниженого тарифу, і як наслідок, чергового витку нарощування боргів перед "зеленими" виробниками.

Бойко уточнив, що в цьому році найбільшим чинником дефіциту є припущення щодо ціни, за якою Гарпок буде реалізовувати “зелену” електроенергію на конкурентних сегментах ринку.

"За припущеннями регулятора, Гарпок мав би її продавати більш як на гривню дорожче, ніж продає. Відповідно, вартість послуги, яку має сплатити НЕК Гарантованому покупцю, занижена на більш як гривню на кожній кВт*год "зеленої" електроенергії", підкреслив радник прем'єр-міністра.

Раніше голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що інвестори не мають коштів для будівництва підприємств відновлюваної енергетики в Україні через багатомільярдну заборгованість перед ними.