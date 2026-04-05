Зелені хижаки: чому деякі рослини полюють на комах, риб і навіть саламандр

У світі ботаніки існують види, що кидають виклик звичним законам природи. Замість того, щоб мирно поглинати сонячне світло, вони розставляють пастки, засмоктують здобич вакуумом або стискають "щелепи".
Про еволюцію рослин-мисливців в інтерв’ю РБК-Україна розповів кандидат біологічних наук Олексій Коваленко.
Більшість рослин отримують енергію через фотосинтез, використовуючи воду, вуглекислий газ та сонце. Однак близько 800 видів (із 300 тисяч відомих науці) обрали інший шлях - додавати до раціону живих істот.
"Еволюційно до хижацтва переходили ті рослини, які зростали на бідних субстратах. Їм критично не вистачало азоту та фосфору. Багато дослідів показують: основний фактор хижацтва - це саме нестача фосфору", - пояснює Олексій Коваленко.
Цікаво, що пастки не завжди є постійними. Деякі види стають хижаками лише "за потребою": коли в ґрунті виникає дефіцит нутрієнтів, вони починають відрощувати органи для полювання.
Хоча найвідоміша у світі венерина мухоловка росте лише у двох штатах США (Північна та Південна Кароліна), Україна має своїх унікальних представників:
Незважаючи на грізні назви, для людей ці рослини цілком безпечні. Але їсти їх не варто.
Щодо більшої здобичі, науці відомі такі факти:
Хижацтво властиве не лише рослинам. У світі існує близько 200 видів хижих грибів. Наприклад, звичайні гливи, які багато хто вживає в їжу, у дикій природі активно полюють на нематод (круглих черв'яків).
