"Зелена" енергетика в Україні недофінансовується найбільше, - експерт

Кабінет міністрів має забезпечити можливість НАЕК "Енергоатом" отримати кошти від випуску облігацій під державні гарантії, щоб компанія могла розрахуватись з боргами на енергоринку для стабілізації фінансового стану енергокомпаній, зокрема, зеленої енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександра Трохимця.

"Ті кроки, які були зроблені для оздоровлення галузі ВДЕ, дозволили лише призупинити накопичення боргів від Енергоатому. Енергоатом навіть почав розраховуватись за боргами. Але з урахуванням взаємних боргів між суб'єктами ринку борг перед зеленою енергетикою не зменшується", - сказав Трохимець.

За його словами, винятково високі розрахунки були лише в грудні 2023 року, але загальна ситуація залишається напруженою та може мати дуже негативні наслідки.

"Кабміну точно варто було б повернутись до розгляду рішення про залучення грошей Енергоатомом під державні гарантії, бо наразі просвіту не видно", - підкреслив експерт.

Він додав, що жоден з інших видів генерації електроенергії в Україні не має такого низького рівня розрахунків, як підприємства зеленої енергетики - близько 55%

"І це при тому, що зі всіх сторін лунають заклики до переходу на зелену енергетику... А якщо запитати когось із представників влади про майбутнє енергетики - то у відповіді там точно будуть три букви - ВДЕ", - сказав Трохимець.

Він повідомив, що сьогодні рівень боргу перед підприємствами ВДЕ наближається до 40 млрд грн, і ситуація навряд чи покращиться у 2024 році через встановлення дефіцитного тарифу на передачу електроенергії для "Укренерго", яке має оплачувати послугу зі збільшення частки зеленої генерації.

Водночас покращити ситуацію, на думку Трохимця, можуть кошти від ЄБРР у розмірі 150 млн євро, які надійшли нещодавно "Укренерго".

"Сподіваюсь, що більшість коштів буде спрямовано на вирішення вже ганебних заборгованостей сектору. Але це крапля в борговому морі української енергетики", - підсумував адвокат.

Нагадаємо, за підсумками 2023 та 2022 років рівень розрахунків за електроенергію з ВДЕ складає не більше 55%.

На думку співзасновника Української асоціації відновлюваної енергетики Ігоря Тинного, борги формуються штучно і це стримує розвиток галузі.