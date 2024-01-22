"Зеленая" энергетика в Украине недофинансируется больше всего, - эксперт

Кабинет министров должен обеспечить возможность НАЭК "Энергоатом" получить средства от выпуска облигаций под государственные гарантии, чтобы компания могла рассчитаться с долгами на энергорынке для стабилизации финансового состояния энергокомпаний, в частности зеленой энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александра Трофимца.

"Те шаги, которые были предприняты для оздоровления отрасли ВИЭ, позволили лишь приостановить накопление долгов от Энергоатома. Энергоатом даже начал рассчитываться по долгам. Но с учетом взаимных долгов между субъектами рынка долг перед зеленой энергетикой не уменьшается", - сказал Трофимец.

По его словам, исключительно высокие расчеты были только в декабре 2023 года, но общая ситуация остается напряженной и может иметь очень негативные последствия.

"Кабмину точно следовало бы вернуться к рассмотрению решения о привлечении денег Энергоатомом под государственные гарантии, потому что пока просвещение не видно", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что ни один из других видов генерации электроэнергии в Украине не имеет такого низкого уровня расчетов, как предприятия зеленой энергетики – около 55%.

"И это при том, что со всех сторон раздаются призывы к переходу на зеленую энергетику... А если спросить кого-то из представителей власти о будущем энергетики – то в ответе там точно будут три буквы – ВСЭ", – сказал Трофимец.

Он сообщил, что сегодня уровень долга перед предприятиями ВИЭ приближается к 40 млрд грн, и ситуация вряд ли улучшится в 2024 году из-за установления дефицитного тарифа на передачу электроэнергии для "Укрэнерго", которое должно оплачивать услугу по увеличению доли зеленого поколения.

В то же время, улучшить ситуацию, по мнению Трофимца, могут средства от ЕБРР в размере 150 млн евро, которые поступили недавно "Укрэнерго".

"Надеюсь, что большинство средств будут направлены на решение уже позорных задолженностей сектора. Но это капля в долговом море украинской энергетики", - подытожил адвокат.

Напомним, по итогам 2023 и 2022 годов уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ составляет не более 55%.

По мнению соучредителя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игоря Тинного, долги формируются искусственно, и это сдерживает развитие отрасли.