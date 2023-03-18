"Зелена" енергетика підтримує енергозабезпечення в Одеській області, - ДТЕК

"На допомогу прийшла зелена генерація - це вітрові та сонячні електростанції, які працюють в нашому регіоні", - сказав Григор’єв.

За його словами, зелені електростанції щоденно за сприятливих погодних умов надавали в мережу до 50 МВт додаткової потужності.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляв, що завдяки "зеленій" генерації Україна побудує нову та децентралізовану енергосистему, якій будуть не страшні ракетні атаки.

Також міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна у 2023 році має намір ввести в експлуатацію до 500 МВт нових потужностей з виробництва електроенергії з відновлюваних джерел. Для реалізації цих намірів інвестори очікують на гарантії та підтримку з боку держави.