"Зеленая" энергетика поддерживает энергообеспечение в Одесской области, - ДТЭК

Одесская область имеет стабильное энергообеспечение и дополнительно поддерживается работой предприятиями зеленой энергетики, которые расположены в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "ДТЭК Одесские электросети" Дмитрия Григорьева.
"На помощь пришла зеленая генерация – это ветровые и солнечные электростанции, которые работают в нашем регионе", – сказал Григорьев.
По его словам, зеленые электростанции ежедневно при благоприятных погодных условиях предоставляли в сеть до 50 МВт дополнительной мощности.
Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что благодаря "зеленой" генерации Украина построит новую и децентрализованную энергосистему, которой будут не страшны ракетные атаки.
Также министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина в 2023 году намерена ввести в эксплуатацию до 500 МВт новых мощностей по производству электроэнергии из возобновляемых источников. Для реализации этих намерений инвесторы ожидают гарантии и поддержку со стороны государства.
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