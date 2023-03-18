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"Зеленая" энергетика поддерживает энергообеспечение в Одесской области, - ДТЭК

Фото: "зеленая" энергетика поддерживает энергообеспечение в Одесской области (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Одесская область имеет стабильное энергообеспечение и дополнительно поддерживается работой предприятиями зеленой энергетики, которые расположены в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "ДТЭК Одесские электросети" Дмитрия Григорьева.

"На помощь пришла зеленая генерация – это ветровые и солнечные электростанции, которые работают в нашем регионе", – сказал Григорьев.

По его словам, зеленые электростанции ежедневно при благоприятных погодных условиях предоставляли в сеть до 50 МВт дополнительной мощности.

Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что благодаря "зеленой" генерации Украина построит новую и децентрализованную энергосистему, которой будут не страшны ракетные атаки.

Также министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина в 2023 году намерена ввести в эксплуатацию до 500 МВт новых мощностей по производству электроэнергии из возобновляемых источников. Для реализации этих намерений инвесторы ожидают гарантии и поддержку со стороны государства.

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