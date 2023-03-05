"Зелена" енергетика має критичні недоплати через дефіцитний тариф "Укренерго", - інвестор

За його словами, фінансові проблеми в галузі існують з 2019 року і війна деякі з них поглибила, хоча принципово нічого не змінилося.

"Нам весь час залишаються винними і розказують, що коштів немає, хоча насправді вони є. Виплати в районі 50% і це ситуація яка триває вже декілька років. Звичайно, це створює проблеми з інвесторами, з банками, з персоналом. Особливо враховуючи те, що ми втратили велику частину зеленої енергетики на окупованих територіях", - сказав Валєтов.

Він також зазначив, що коли інвестори повернуть контроль над станціями на тимчасово окупованих територіях, то тарифу не вистачатиме ще більше.

"Треба правильно порахувати тариф, щоб він не був заздалегідь збитковим. Питання ще і в тому, кому це вигідно? Чому зелена енергетика, яка зараз показала, що вона потрібна країні, стільки років знаходиться під тиском?" - додав інвестор.

При цьому він зазначив, що, якби платежі з 2019 року здійснювалися в повному обсязі, то сьогодні в країні була б значно краща ситуація з розподіленою генерацією в енергосистемі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НКРЕКП встановила не коректний тариф на передачу електроенергії для компанії "Укренерго" на І квартал 2023 року, що призвело до проблеми недоотримання значної суми коштів компанією.

Загальний борг компанії перед ДП "Гарантований покупець" за послугу зі збільшення відновлюваної енергетики перевищує 13 млрд грн.