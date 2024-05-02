ua en ru
Чт, 02 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Зелена" енергетика дозволяє енергосистемі вдень працювати без дефіциту, - "Укренерго"

Четвер 02 травня 2024 18:05
UA EN RU
"Зелена" енергетика дозволяє енергосистемі вдень працювати без дефіциту, - "Укренерго" Фото: "зелена" енергетика дозволяє енергосистемі вдень працювати без дефіциту (pixabay)
Автор: Юлія Бойко

Завдяки "зеленій" енергетиці вдень в енергетичній системі немає дефіциту електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укренерго".

"Безхмарна вітряна погода сприяє активній роботі електростанцій на ВДЕ, через що в денні години в енергосистемі фіксується надлишок електроенергії", - йдеться в ньому.

В "Укренерго" зазначили, що в денні години завдяки "зеленій" генерації виникає профіцит в енергосистемі, тоді як ввечері виникає дефіцит, який покривається імпортом.

Також системний оператор повідомив, що 2 травня споживання електроенергії на 1,6% більше, ніж вчора.

Раніше в Українській вітроенергетичній асоціації заявляли, що на Одещині зелена енергетика дозволяє уникнути масових відключень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго
NEWS
Чи можуть насправді вручати повістки на блокпостах: пояснення юриста
Чи можуть насправді вручати повістки на блокпостах: пояснення юриста
DAILY
Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла