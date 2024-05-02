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"Зеленая" энергетика позволяет энергосистеме днем работать без дефицита, - "Укрэнерго"

Четверг 02 мая 2024 18:05
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"Зеленая" энергетика позволяет энергосистеме днем работать без дефицита, - "Укрэнерго" Фото: "зеленая" энергетика позволяет энергосистеме днем работать без дефицита (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Благодаря "зеленой" энергетике днем в энергетической системе нет дефицита электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".

"Облачная ветреная погода способствует активной работе электростанций на ВИЭ, из-за чего в дневные часы в энергосистеме фиксируется избыток электроэнергии", - говорится в нем.

В "Укрэнерго" отметили, что в дневные часы благодаря "зеленой" генерации возникает профицит в энергосистеме, тогда как вечером возникает дефицит, покрываемый импортом.

Также системный оператор сообщил, что 2 мая потребление электроэнергии на 1,6% больше, чем вчера.

Ранее в Украинской ветроэнергетической ассоциации заявляли, что в Одесской области зеленая энергетика позволяет избежать массовых отключений.

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Укрэнерго
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