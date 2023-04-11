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"Зелена" енергетика дозволила зменшити кількість відключень світла, - експерт

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Вівторок 11 квітня 2023 16:06
"Зелена" енергетика дозволила зменшити кількість відключень світла, - експерт Фото: "зелена" енергетика дозволила зменшити кількість відключень світла (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

З початку повномасштабного вторгнення "зелена" генерація продемонструвала свою користь у забезпеченні енергетичної безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника директора з перспективних проектів держпідприємства "Гарантований покупець" Катерину Данилкову.

"Під час відключень саме завдяки відновлювальним джерелам, так званій розподіленій генерації, вдалося, якщо не зовсім нівелювати, то значно зменшити масштаб тих відключень, які ми з вами пережили", - наголосила Данилкова.

Вона додала, що при діалозі України з європейською спільнотою періодично нагадують про важливість розвитку зеленої генерації не тільки в контексті екології, а ще й незалежності та безпеки.

Нагадаємо, системний оператор "Укренерго" заявляв, що "зелена" енергетика допомогла подолати нестачу потужності в енергосистемі.

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