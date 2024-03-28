"Зелена" енергетика допомагає уникнути відключень світла в Одеській області, - ДТЕК

"Уникнути відключень нам допомагає й зелена генерація – вітрові та сонячні електростанції, котрі забезпечують додаткову потужність. Проте, ремонтні роботи на енергообʼєктах "Укренерго" тривають і мережеві обмеження все ще є", - заявив генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Дмитро Григор’єв.

Водночас він додав, що у разі збільшення споживання на Одещині можливо доведеться застосувати обмеження.

Щоб цьому запобігти в ДТЕК закликали споживати електроенергію ощадливо: не вмикати одночасно енергоємні прилади в розетку, а користуватися ними по черзі та за змоги перенести роботу енергоємної техніки на нічний час.

Для покращення ситуації з енергозабезпеченням ДТЕК постійно співпрацює з місцевими та обласними органами місцевого самоврядування.

Нагадаємо, під час повномасштабної війни ДТЕК побудував нову Тилігульську ВЕС на півдні України всього в 100 км від лінії фронту.