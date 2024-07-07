"Зелена" енергетика допомагає покривати дефіцит та підтримувати систему при піках споживання, - Гарпок

"Зелена" енергетика допомагає покривати дефіцит електроенергії вдень, а також підтримувати енергосистему під час ранкових та вечірніх піків споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника державного підприємства "Гарантований покупець" Артема Некрасова.

"Якщо ми кажемо про альтернативні джерела енергії, то наразі в денній зоні ми закриваємо дефіцит за рахунок генерації сонячної енергії, благо промислові установки у нас знаходяться практично по всій території України, а у вечірні та ранкові піки допомагає і вітрова генерація", - сказав він.

Некрасов додав, що частка відновлювальних джерел енергії в енергетичному балансі України зараз складає близько 18%.

Він підкреслив, що частка "зеленої" енергетики буде зростати і за планом у 2030 році вона має бути на рівні 27%.

Очільник "Гарантованого покупця" також додав, що зараз запущено багато проєктів будівництва сонячних електростанцій, а також в розробці знаходиться декілька проєктів вітрової генерації.

!Однак для того, щоб вони запустились і почали генерувати, потрібно прикладати ще багато зусиль, ми кажемо про це об'єктивно. В тому числі, вирішити питання проблеми страховок будівництва під час війни, спрощення регуляторної бази як на рівні держави, так і місцевої влади. Ну, і запуск аукціонів на підтримку, яких ми очікуємо до кінця літа!, - підсумував Некрасов.

Як повідомлялося, Українська вітроенергетична асоціація вважає, що держава має запустити зелені аукціони і встановити щорічну потребу в будівництві станцій відновлюваної енергетики, щоб інвестори орієнтувались на ці показники та мали підґрунтя для залучення міжнародних інвестицій в ці проєкти.

На думку УВЕА, в поточних умовах Україна має потребу в будівництві щонайменше 1 ГВт ВЕС щороку. Водночас, поки триває війна, Україна може побудувати 4-5 ГВт потужності вітроенергетики, які знаходяться на високій стадії готовності до будівництва.