Зеків вже не вистачає. У РФ хочуть вербувати на війну підсудних і підслідних

Коментуючи законопроєкти, один зі співавторів ініціативи Павло Крашенінніков під час засідання заявив, що "тут буде контракт зі збройними силами, і коло осіб ширше. Це, звичайно ж, ті, хто відбуває покарання за вироком суду, це і підсудні, і підслідні".

Перший законопроєкт передбачає, що Міністерство оборони Росії зможе укладати контракти із засудженими за всіма статтями Кримінального кодексу, крім:

злочинів проти статевої недоторканності неповнолітніх;

терористичних статей;

захоплення заручників;

організації незаконного збройного формування та участь у ньому;

викрадення повітряного судна;

незаконного поводження з ядерними матеріалами, а також їх розкрадання;

держзради;

екстремістських статей;

нападу на осіб або установи, які користуються міжнародним захистом, а також міжнародний тероризм.

В другому законопроєкті пропонується звільняти від кримінальної відповідальності людей, які вчинили злочини невеликої або середньої тяжкості.

"Це відбуватиметься в тому разі, якщо вони отримають державну нагороду за участь у воєнних діях або ж звільняться зі служби за станом здоров'я, через вік і через кінець дії контракту. За тих самих умов звільнятимуться від кримінальної відповідальності люди, кримінальне переслідування щодо яких "призупинено за клопотанням командування військової частини", - пише видання.

Вербування в'язнів на війну

З літа 2022 року приватна військова компанія "Вагнера" завербувала тисячі в'язнів із пенітенціарних установ по всій території Росії для війни проти України. В лютому засновник ПВК Євген Пригожин заявив, що більше нібито цим не займається.

Зокрема між головою "Вагнера" й керівництвом МО РФ вже довгий час продовжується конфлікт під час якого міністерство заборонило Пригожину набирати в'язнів до своєї "армії". Водночас вербуванням почало займатись безпосередньо МО під прикриттям приватної військової компанії, яку пов’язують із Сергієм Шойгу.