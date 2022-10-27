Зеків на передову, а з їжі - зерно. Окупант розповів про становище армії РФ (перехоплення)

У перехопленій розмові окупант розповів дружині про ситуації на фронті та становище російської армії. За його словами, командування для поповнення втрат кинуло на передову ув'язнених.

"У нас зеків привезли з тюрми. Ну їх кудись завели вперед-вперед... А ми тут сидимо як загороджувальний загін. Якщо хтось побіжить - замочимо", - сказав окупант.

При цьому він зазначив, що позаду них є ще один загін, який розстрілює дезертирів. Солдат додав, що умови життя на фронті жахливі. Деякі з росіян, що не мають змоги придбати їжу у магазині, їдять зерно.

"Взагалі немає їжі. У кого грошей немає, той, бл**ь, пшеницю з поля жре, яка проросла... Куртку собі знайшов... бушлат той я про***в, коли вишибли... куртку "Роснєфть" знайшов в крові, але тепла", - сказав окупант.