Зе! Санкции. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

- Почему с эфира исчезли телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne?

- Выиграет ли Украина в информационной войне с Россией?

- Почему именно сейчас власти ввели санкции против гражданина Украины?

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Алексей Данилов, секретарь СНБО України;

Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член СНБО;

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

Леонид Кравчук, Президент Украины (1991-1994);

Михаил Саакашвили, глава Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);

Арсений Яценюк, лидер партии «Народный фронт», Премьер-министр Украины (2014-2016);

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»;

Никита Потураев, народный депутат, «Слуга народа», глава Комитета ВР Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики;

Андрей Парубий, народный депутат, «Европейская солидарность»,

спикер Верховной Рады Украины (2016-2019);

Нестор Шуфрич, народный депутат, «Оппозиционная платформа – За жизнь», глава Комитета ВР Украины по вопросам свободы слова;

Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания «Гордон»;

Светлана Крюкова, заместитель главного редактора интернет-издания «Страна.ua»;

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания «Цензор.НЕТ»;

Диана Панченко, ведущая телеканала NewsOne;

Олесь Доний, политический и общественный деятель, народный депутат Украины (VI и VII созывов).

Они говорят, а решает народ.