Зе! Санкції. Сьогодні в 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

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Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Олексій Данілов, Секретар РНБО України;
Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, член РНБО;
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;
Леонід Кравчук, Президент України (1991-1994);
Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);
Арсеній Яценюк, лідер партії «Народний фронт», Прем'єр-міністр України (2014-2016);
Юрій Бойко, співголова фракції партії «Опозиційна платформа – За життя»;
Микита Потураєв, народний депутат, «Слуга народу», голова Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики;
Андрій Парубій, народний депутат, «Європейська солідарність»,
спікер Верховної Ради України (2016-2019);
Нестор Шуфрич, народний депутат, «Опозиційна платформа – За життя», голова Комітету ВРУ з питань свободи слова;
Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання «Гордон»;
Світлана Крюкова, заступник головного редактора інтернет-видання «Страна.ua»;
Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання «Цензор.НЕТ»;
Діана Панченко, ведуча телеканалу NewsOne;
Олесь Доній, політичний та громадський діяч, народний депутат України (VI та VII скликань).
Вони говорять, а вирішує народ.