Зе! Санкції. Сьогодні в 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

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Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Олексій Данілов, Секретар РНБО України;

Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, член РНБО;

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

Леонід Кравчук, Президент України (1991-1994);

Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);

Арсеній Яценюк, лідер партії «Народний фронт», Прем'єр-міністр України (2014-2016);

Юрій Бойко, співголова фракції партії «Опозиційна платформа – За життя»;

Микита Потураєв, народний депутат, «Слуга народу», голова Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики;

Андрій Парубій, народний депутат, «Європейська солідарність»,

спікер Верховної Ради України (2016-2019);

Нестор Шуфрич, народний депутат, «Опозиційна платформа – За життя», голова Комітету ВРУ з питань свободи слова;

Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання «Гордон»;

Світлана Крюкова, заступник головного редактора інтернет-видання «Страна.ua»;

Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання «Цензор.НЕТ»;

Діана Панченко, ведуча телеканалу NewsOne;

Олесь Доній, політичний та громадський діяч, народний депутат України (VI та VII скликань).

Вони говорять, а вирішує народ.