Здорове харчування: чи є місце солодощам

Солодкі продукти дають швидкоплинний сплеск задоволення, але надмірне їх споживання може негативно вплинути на здоров'я. Надмірна кількість тістечок, печива, цукерок, морозива може призвести до ініціації механізмів виникнення ожиріння та діабету.

Переїдання солодкого впливає на рівень інсуліну, порушує нормальні метаболічні процеси та виснажує можливості компенсації різких коливань рівня цукру в крові.

Тим часом існують нескладні правила, які допоможуть насолодитися смаколиками і не нашкодити собі.

Уникайте суворих обмежень

Постійна відмова від солодощів може призвести до зриву та руйнування ваших добрих намірів. Щоб схуднути на кілограм, потрібно тиждень. Однак цей кілограм можна набрати за день, якщо зірватися та з’їсти те, що вам насправді не потрібно.

Спробуйте дозволити собі улюблені солодощі, однак в помірній кількості та з іншими, здоровішими продуктами. Наприклад, якщо вас тягне до шоколаду, розтопіть трохи чорного шоколаду та скуштуйте його з виноградом або з іншими ягодами чи фруктами.

Застосовуйте зважені підходи

Один із способів поєднати солодке зі здоровим харчуванням - їсти його нечасто і в помірних кількостях. Наприклад, можна дозволити собі порцію солодощів один раз на тиждень. При цьому важливо встановити певні правила, наприклад, о котрій годині та яку кількість ви собі дозволяєте.

Якщо вам щодня потрібно щось солоденьке, ви можете вибрати продукти з низьким вмістом калорій, наприклад, фрукти, ягоди, сухофрукти, горіхи. Також варто побалувати себе чимось, що не є на 100% цукром. Наприклад, ви можете приготувати десерт з фруктами, горіхами та медом.

Споживання солодкого в помірній кількості дає змогу насолоджуватися улюбленими ласощами без відчуття провини.

Дотримуйтеся балансу здорового харчування

Як поєднати солодке зі здоровим харчуванням

Важливо розуміти, що здорове харчування має бути не короткостроковою "дієтою", а способом життя. Створіть власну модель харчування і дотримуйтеся її постійно.

Зверніть увагу на чотири основні усвідомлені зміни, які допоможуть періодично споживати десерти та подолати надмірне захоплення солодощами:

Зменште розмір порції. Якщо ваша тарілка схожа на ресторанну, залиште дві третини або половину. Хорошим рішенням буде буквальна заміна посуду на аналогічний меншого розміру.

Якщо ваша тарілка схожа на ресторанну, залиште дві третини або половину. Хорошим рішенням буде буквальна заміна посуду на аналогічний меншого розміру. Робіть акцент на рослинній їжі, багатій на харчові волокна. Такі продукти й страви забезпечують насичення без надходження надмірної кількості калорій. Наприклад, фрукти, овочі, цільнозернові продукти, горіхи та насіння.

Такі продукти й страви забезпечують насичення без надходження надмірної кількості калорій. Наприклад, фрукти, овочі, цільнозернові продукти, горіхи та насіння. Їжте повільніше. Це забезпечує триваліше насичення та пізніше повернення голоду. Якщо ви відчули себе фізично "наповненим", ви, ймовірно, вже з’їли забагато.

Це забезпечує триваліше насичення та пізніше повернення голоду. Якщо ви відчули себе фізично "наповненим", ви, ймовірно, вже з’їли забагато. Додайте фізичної активності. Фізична активність допомагає спалювати калорії та підтримувати здорову вагу. Експертні організації рекомендують 10 000 кроків щодня.

Що робити, якщо попри найкращі наміри ви все ж з’їли другий шматок торта або навіть цілу шоколадку?

Продовжуйте жити та змінювати харчування на краще. Пробачте себе, не варто відчувати провину. Просто почніть заново з наступного прийому їжі.

Пам’ятайте також, що, відповідно до рекомендацій ВООЗ, доросла людина в середньому має споживати не більше ніж 50 грамів доданого цукру на день, а ще ліпше - менше ніж 25 грамів на добу. Дітям до трьох років краще не споживати доданий цукор взагалі, а після трьох - не перевищувати 25 грамів на добу.