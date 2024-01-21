Здоровое питание: есть ли место сладостям

Для многих людей мысль об отказе от любимых сладостей при переходе на здоровый образ питания является пугающей. На самом же деле печенье и конфеты можно сочетать со здоровым питанием, но важно придерживаться определенных правил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Сладкие продукты дают мимолетный всплеск удовольствия, но чрезмерное их потребление может негативно повлиять на здоровье. Чрезмерное количество пирожных, печенья, конфет, мороженого может привести к инициации механизмов возникновения ожирения и диабета.
Переедание сладкого влияет на уровень инсулина, нарушает нормальные метаболические процессы и истощает возможности компенсации резких колебаний уровня сахара в крови.
Между тем существуют несложные правила, которые помогут насладиться вкусностями и не навредить себе.
Постоянный отказ от сладостей может привести к срыву и разрушению ваших добрых намерений. Чтобы похудеть на килограмм, нужно неделю. Однако этот килограмм можно набрать за день, если сорваться и съесть то, что вам на самом деле не нужно.
Попробуйте позволить себе любимые сладости, однако в умеренном количестве и с другими, более здоровыми продуктами. Например, если вас тянет к шоколаду, растопите немного черного шоколада и попробуйте его с виноградом или с другими ягодами или фруктами.
Один из способов совместить сладкое со здоровым питанием - есть его нечасто и в умеренных количествах. Например, можно позволить себе порцию сладостей один раз в неделю. При этом важно установить определенные правила, например, во сколько часов и какое количество вы себе позволяете.
Если вам ежедневно нужно что-то сладенькое, вы можете выбрать продукты с низким содержанием калорий, например, фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи. Также стоит побаловать себя чем-то, что не является на 100% сахаром. Например, вы можете приготовить десерт с фруктами, орехами и медом.
Потребление сладкого в умеренном количестве позволяет наслаждаться любимым лакомством без чувства вины.
Как совместить сладкое со здоровым питанием
Важно понимать, что здоровое питание должно быть не краткосрочной "диетой", а образом жизни. Создайте собственную модель питания и придерживайтесь ее постоянно.
Обратите внимание на четыре основные осознанные изменения, которые помогут периодически потреблять десерты и преодолеть чрезмерное увлечение сладостями:
Что делать, если несмотря на лучшие намерения вы все же съели второй кусок торта или даже целую шоколадку?
Продолжайте жить и менять питание к лучшему. Простите себя, не стоит чувствовать вину. Просто начните заново со следующего приема пищи.
Помните также, что, согласно рекомендациям ВОЗ, взрослый человек в среднем должен потреблять не более 50 граммов добавленного сахара в день, а еще лучше - менее 25 граммов в сутки. Детям до трех лет лучше не употреблять добавленный сахар вообще, а после трех - не превышать 25 граммов в сутки.
Напомним, ранее сообщалось, какие продукты улучшают психическое здоровье.
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