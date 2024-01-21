Здоровое питание: есть ли место сладостям

Сладкие продукты дают мимолетный всплеск удовольствия, но чрезмерное их потребление может негативно повлиять на здоровье. Чрезмерное количество пирожных, печенья, конфет, мороженого может привести к инициации механизмов возникновения ожирения и диабета.

Переедание сладкого влияет на уровень инсулина, нарушает нормальные метаболические процессы и истощает возможности компенсации резких колебаний уровня сахара в крови.

Между тем существуют несложные правила, которые помогут насладиться вкусностями и не навредить себе.

Избегайте строгих ограничений

Постоянный отказ от сладостей может привести к срыву и разрушению ваших добрых намерений. Чтобы похудеть на килограмм, нужно неделю. Однако этот килограмм можно набрать за день, если сорваться и съесть то, что вам на самом деле не нужно.

Попробуйте позволить себе любимые сладости, однако в умеренном количестве и с другими, более здоровыми продуктами. Например, если вас тянет к шоколаду, растопите немного черного шоколада и попробуйте его с виноградом или с другими ягодами или фруктами.

Применяйте взвешенные подходы

Один из способов совместить сладкое со здоровым питанием - есть его нечасто и в умеренных количествах. Например, можно позволить себе порцию сладостей один раз в неделю. При этом важно установить определенные правила, например, во сколько часов и какое количество вы себе позволяете.

Если вам ежедневно нужно что-то сладенькое, вы можете выбрать продукты с низким содержанием калорий, например, фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи. Также стоит побаловать себя чем-то, что не является на 100% сахаром. Например, вы можете приготовить десерт с фруктами, орехами и медом.

Потребление сладкого в умеренном количестве позволяет наслаждаться любимым лакомством без чувства вины.

Придерживайтесь баланса здорового питания

Как совместить сладкое со здоровым питанием

Важно понимать, что здоровое питание должно быть не краткосрочной "диетой", а образом жизни. Создайте собственную модель питания и придерживайтесь ее постоянно.

Обратите внимание на четыре основные осознанные изменения, которые помогут периодически потреблять десерты и преодолеть чрезмерное увлечение сладостями:

Уменьшите размер порции. Если ваша тарелка похожа на ресторанную, оставьте две трети или половину. Хорошим решением будет буквальная замена посуды на аналогичную меньшего размера.

Если ваша тарелка похожа на ресторанную, оставьте две трети или половину. Хорошим решением будет буквальная замена посуды на аналогичную меньшего размера. Делайте акцент на растительной пище, богатой пищевыми волокнами. Такие продукты и блюда обеспечивают насыщение без поступления чрезмерного количества калорий. Например, фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи и семена.

Такие продукты и блюда обеспечивают насыщение без поступления чрезмерного количества калорий. Например, фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи и семена. Ешьте медленнее. Это обеспечивает более длительное насыщение и более позднее возвращение голода. Если вы почувствовали себя физически "наполненным", вы, вероятно, уже съели слишком много.

Это обеспечивает более длительное насыщение и более позднее возвращение голода. Если вы почувствовали себя физически "наполненным", вы, вероятно, уже съели слишком много. Добавьте физической активности. Физическая активность помогает сжигать калории и поддерживать здоровый вес. Экспертные организации рекомендуют 10 000 шагов ежедневно.

Что делать, если несмотря на лучшие намерения вы все же съели второй кусок торта или даже целую шоколадку?

Продолжайте жить и менять питание к лучшему. Простите себя, не стоит чувствовать вину. Просто начните заново со следующего приема пищи.

Помните также, что, согласно рекомендациям ВОЗ, взрослый человек в среднем должен потреблять не более 50 граммов добавленного сахара в день, а еще лучше - менее 25 граммов в сутки. Детям до трех лет лучше не употреблять добавленный сахар вообще, а после трех - не превышать 25 граммов в сутки.