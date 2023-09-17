Здобули плацдарм. В ЗСУ висловилися про звільнення Кліщіївки

"Можу підтвердити звільнення населеного пункту Кліщіївка. Населений пункт Кліщіївка сьогодні офіційно звільнено від окупантів", - сказав Євлаш.

Наразі, за його словами, українські військові продовжують закріплятися на місцевості та проводять стабілізаційні дії, зокрема розмінування.

"Наші підрозділи на цьому напрямку завдали дуже потужного ураження низці окупаційних підрозділів... Так, зараз ми здобули для себе плацдарм, який дозволить розвивати наші наступальні дії та звільняти нашу землю від окупантів", - додав він.

Як пояснив Євлаш, перш за все, це дозволить ЗСУ отримати контроль над логістичними маршрутами окупантів, які забезпечують Бахмут.

"Крім того, це оголення флангів, яке дозволить надалі зручніше просуватися в глибину противника та завдати більш точних та більш глибоких ударів по противнику", - резюмував речник Східного угруповання військ.

Звільнення Кліщіївки

Сьогодні ввечері 80-та окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ заявила про звільнення населеного пункту Кліщіївка під Бахмутом. Вигнали окупантів з Кліщіївки бійці 80-ї бригади, 5 окремої штурмової бригади та бригади "Лють" зі складу "Гвардії наступу".

Пізніше цю інформацію підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ. А президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні подякував військовим за повернення української території.

"Але противник постійно намагається завдати максимальної шкоди нашим воїнам та працює зі всіх можливих засобів вогневого ураження", - наголошують в ЗСУ.

Бої під Бахмутом

Звільнення Кліщіївки стало черговим етапом українського контрнаступу під Бахмутом. Декількома днями раніше українські військові повернули контроль над ще одним населеним пунктом - Андріївкою.

Як заявляв Зеленський, це був вагомий і дуже потрібний Україні результат на Бахмутському напрямку.

Більше про бої під Бахмутом та інші події на фронті - у матеріалі РБК-Україна.

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