Я здивований, що угорці так відверто "паляться" зі своїми заявами щодо війни, - Кулеба

"Я взагалі не був здивований. Я здивований тільки тим, що вони так відверто "паляться" своїми заявами. Як-ось остання заява Орбана: припиніть постачання зброї і припиниться війна", - заявив міністр.

Кулеба наголосив, що Угорщина на рівні ЄС не змогла заблокувати необхідні для України рішення, лише дрібні санкційні нюанси, зокрема "врятувала" деяких росіян та бізнеси. За словами глави МЗС, це боротьба Угорщини з Єврокомісією, оскільки "вони воюють за свої гроші і іноді в цій боротьбі вони беруть Україну в заручники".

При цьому міністр вважає, що скандальні заяви угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана щодо війни в Україні пов'язані з його ідеологічними збігами з головою Кремля Володимиром Путіним.

"У мене немає якихось стратегічних занепокоєнь з цього приводу, тому що після перемоги України російський фактор зникне з угорської політики і лунатимуть інші заяви", - підкреслив Кулеба.